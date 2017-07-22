البوليساريو تهاجم الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى الأنتربول لهذا السبب ﻿

يبدو أن عملية اعتقال مغاربة من وراء الجدار العازل ومحاولة إدخال الأمم المتحدة على الخط لم تمر كما خطط لها انفصاليو الجبهة بعدما امتنعت بعثة المينورسو عن التدخل في القضية بسبب طبيعة الموقوفين

شوف تيفي

يبدو أن عملية اعتقال مغاربة من وراء الجدار العازل ومحاولة إدخال الأمم المتحدة على الخط لم تمر كما خطط لها انفصاليو الجبهة بعدما امتنعت بعثة المينورسو عن التدخل في القضية بسبب طبيعة الموقوفين المدنية وهو ما دفع الجبهة إلى التهديد باللجوء إلى الشرطة الدولية الانتربول ومهاجمة المنظمة الأممية.

وكشفت يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن البعثة أبلغت قيادة جبهة البوليساريو أنها غير معنية بقضية المهربين الـ 9 لأنهم مدنيون وليسوا عسكريين بعدما استدعتها الجبهة إلى مهاجمة الأمم المتحدة عبر منابرها متهمة المنظمة الدولية بأنها تتهرب من مسؤوليتها.

وهددت الجبهة بأنها تدرس اللجوء إلى الشرطة الدولية لتحويل ملف الموقوفين الذين اعتقلتهم الأسبوع المنصرم واتهمتهم بتهريب المخدرات قبل مصادرة سيارتهم.

وتسعى الجبهة إلى تحويل ملف الموقوفين إلى جهاز الأنتربول عبر جهاز الشرطة الإفريقية الذي حرصت الجزائر على تمكين البوليساريو من عضويته خلال تأسيسه وعقدت جمعها العام مؤخرا بالعاصمة الجزائر.