بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة ﻿

شهدت قبل قليل من ليلة اليوم الجمعة،المجموعة 5 بحي مولاي رشيد بالدارالبيضاء واقعة خطيرة، أبطالها مجموعة من الشباب مجهولي الهوية أقدموا على تكسير سيارات كانوا مركونين بالحي المذكور.

شوف تيفي

شهدت قبل قليل من ليلة اليوم الجمعة،المجموعة 5 بحي مولاي رشيد بالدارالبيضاء واقعة خطيرة، أبطالها مجموعة من الشباب مجهولي الهوية أقدموا على تكسير سيارات كانوا مركونين بالحي المذكور.

وحسب ما عاينته ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن هؤلاء الشباب قاموا بتكسير زجاج مجموعة من السيارات لأسباب ما تزال مجهولة وسط دهشة المواطنين الذين قدموا شكايات لدى الجهات المعنية، مطالبين بفتح تحقيق في النازلة.

هذا ويجري البحث على مرتكبي هذا الفعل من أجل توقيفهم و تقديهم أمام القضاء ليقول كلمته.

و معلوم أن الحي المذكور يشهد باستمرار حوادث مماثلة،يتسبب فيها خارجون عن القانون.