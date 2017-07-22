 بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البوليساريو تهاجم الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى الأنتربول لهذا السبب | دولي

البوليساريو تهاجم الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى الأنتربول لهذا السبب

بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة

بالفيديو..الفنانة المغربية جنات تدخل القفص الذهبي | ثقافة و فنون

بالفيديو..الفنانة المغربية جنات تدخل القفص الذهبي

خطير ...ارتفاع مخيف للمصابين بالسيدا بالمغرب | مجتمع

خطير ...ارتفاع مخيف للمصابين بالسيدا بالمغرب

بعد أسبوعين على وفاته.. هذا ما قررته السلطات الإسبانية بخصوص جثمان الفنان المصري عمرو سمير | دولي

بعد أسبوعين على وفاته.. هذا ما قررته السلطات الإسبانية بخصوص جثمان الفنان المصري عمرو سمير

عاجل وبالفيديو.. إيقاف مجرم خطير يروع المارة بسلاحه الأبيض بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. إيقاف مجرم خطير يروع المارة بسلاحه الأبيض بالدارالبيضاء

صادم ... حقائق خطيرة في قضية عماد العتابي... صحابو هما اللي هزوه ولاحوه وراء المستشفى ليلة الخميس الأسود بالحسيمة | حوادث و حقوق

صادم ... حقائق خطيرة في قضية ''عماد العتابي''... صحابو هما اللي هزوه ولاحوه وراء المستشفى ليلة الخميس

فنان مغربي يفضح إحدى المهرجانات بسبب امحند العنصر | ثقافة و فنون

فنان مغربي يفضح إحدى المهرجانات بسبب امحند العنصر

خصاص كبير في هذا الدواء الحيوي يهدد حياة المواطنين | بووز

خصاص كبير في هذا الدواء الحيوي يهدد حياة المواطنين

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 00:57 بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق
بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة
شهدت قبل قليل من ليلة اليوم الجمعة،المجموعة 5 بحي مولاي رشيد بالدارالبيضاء واقعة خطيرة، أبطالها مجموعة من الشباب مجهولي الهوية أقدموا على تكسير سيارات كانوا مركونين بالحي المذكور.

شوف تيفي

شهدت قبل قليل من ليلة اليوم الجمعة،المجموعة 5 بحي مولاي رشيد بالدارالبيضاء واقعة خطيرة، أبطالها مجموعة من الشباب مجهولي الهوية أقدموا على تكسير سيارات كانوا مركونين بالحي المذكور.

وحسب ما عاينته ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن هؤلاء الشباب قاموا بتكسير زجاج مجموعة من السيارات لأسباب ما تزال مجهولة وسط دهشة المواطنين الذين قدموا شكايات لدى الجهات المعنية، مطالبين بفتح تحقيق في النازلة.

هذا ويجري البحث على مرتكبي هذا الفعل من أجل توقيفهم و تقديهم أمام القضاء ليقول كلمته.

و معلوم أن الحي المذكور يشهد باستمرار حوادث مماثلة،يتسبب فيها خارجون عن القانون.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سيارات تكسير مولاي رشيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. إيقاف مجرم خطير يروع المارة بسلاحه الأبيض بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. إيقاف مجرم خطير يروع المارة بسلاحه الأبيض بالدارالبيضاء

صادم ... حقائق خطيرة في قضية عماد العتابي... صحابو هما اللي هزوه ولاحوه وراء المستشفى ليلة الخميس الأسود بالحسيمة | حوادث و حقوق

صادم ... حقائق خطيرة في قضية ''عماد العتابي''... صحابو هما اللي هزوه ولاحوه وراء المستشفى ليلة الخميس الأسود بالحسيمة

صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات | حوادث و حقوق

صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات

صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس | حوادث و حقوق

صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ارتفاع الولوج لعلاج السيدا في المغرب | شوف الصحافة
منذ 3 دقائق

ارتفاع الولوج لعلاج السيدا في المغرب

بالفيديو:ممثل مغربي منسي توحش المغاربة..شوفو الظروف الاجتماعية و الصحية القاسية لي كايعيش فيها..بغيت غير نفرش داري ونعيش بكرامة | بــووز

بالفيديو:ممثل مغربي منسي توحش المغاربة..شوفو الظروف الاجتماعية و الصحية القاسية لي كايعيش فيها..بغيت غير نفرش داري ونعيش بكرامة

المصطافين بشاطئ الصابليط كاعيين..كاين الوسخ و الزبل و المشرملين و المشرملات عريانات..بغينا شي حل | روبورتاج

المصطافين بشاطئ الصابليط كاعيين..كاين الوسخ و الزبل و المشرملين و المشرملات عريانات..بغينا شي حل

بالفيديو: شوفو أشنو قال الدين فحق النساء لي كايلبسو المايو الشرعي فالبحر | بــووز

بالفيديو: شوفو أشنو قال الدين فحق النساء لي كايلبسو المايو الشرعي فالبحر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البوليساريو تهاجم الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى الأنتربول لهذا السبب | دولي
منذ 17 دقيقة

البوليساريو تهاجم الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى الأنتربول لهذا السبب

بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

بالصور السيبة.. نايضة فحي مولاي رشيد..شباب هرسو مجموعة من السيارات لأسباب مجهولة

بالفيديو..الفنانة المغربية جنات تدخل القفص الذهبي | ثقافة و فنون

بالفيديو..الفنانة المغربية جنات تدخل القفص الذهبي

خطير ...ارتفاع مخيف للمصابين بالسيدا بالمغرب | مجتمع

خطير ...ارتفاع مخيف للمصابين بالسيدا بالمغرب

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.