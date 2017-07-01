خطير ...ارتفاع مخيف للمصابين بالسيدا بالمغرب ﻿

أكد تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للسيدا أن المغرب يشكل استثناء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفع الولوج لعلاج السيدا في المغرب من 16 بالمائة في سنة 2010 إلى 48 بالمائة في 2016.

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أكد تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للسيدا أن المغرب يشكل استثناء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفع الولوج لعلاج السيدا في المغرب من 16 بالمائة في سنة 2010 إلى 48 بالمائة في 2016.

وحسب يومية الأحداث المغربية، في عددها الصادر نهاية الأسبوع، نقلا عن الجمعية المغربية لمحاربة السيدا فإن الحلول للقضاء على الداء معروفة وهناك وسائل مبتكرة لمكافحة السيدا أثبتت فاعليتها مثل الوقاية قبل الإصابة « العقاقير المضادة للفيروسات للوقاية من العدوى » والحد من المخاطر، كما أن استراتيجيات الصحة العامة أعطت أكلها خلال عمليات الكشف الجماعي، وبدء العلاج مباشرة بعد الفحص وتحديد الأولويات من حيث الفئات المستهدفة.

وحسب ذات المصدر، فإن العقبات التي تحول دون القضاء على السيدا بحلول 2030 تتمثل في عدم وجود الإرادة السياسية وعدم تخصيصها لتمويل كاف وعدم احترام حقوق السكان الاكثر ضعفا وحسب الجمعية، فإنه رغم التطورات الملموسة إلا أن هذا لوباء ما يزال يعصف بالعالم، داعية إلى التعبئة العامة لإستئصاله بحلول 2030.