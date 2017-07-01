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بعد أسبوعين على وفاته.. هذا ما قررته السلطات الإسبانية بخصوص جثمان الفنان المصري عمرو سمير

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 00:22 بعد أسبوعين على وفاته.. هذا ما قررته السلطات الإسبانية بخصوص جثمان الفنان المصري عمرو سمير | دولي
بعد أسبوعين على وفاته.. هذا ما قررته السلطات الإسبانية بخصوص جثمان الفنان المصري عمرو سمير
كشف موقع العربية أن السلطات الإسبانية أفرجت عن جثمان الفنان والإعلامي المصري الراحل عمرو سمير بعد مرور أسبوعين على وفاته باسبانيا.

شوف تيفي

كشف موقع العربية أن السلطات الإسبانية أفرجت عن جثمان الفنان والإعلامي المصري الراحل عمرو سمير بعد مرور أسبوعين على وفاته باسبانيا.

وأضاف الموقع نقلا عن تصريحات والد الراحل، أنه من المقرر أن يصل جثمان الراحل غداً السبت عبر رحلة ''مصر للطيران'' القادمة من مدريد العاصمة، وذلك بعد تمكنه من الحصول على تصريح من المدعي العام الإسباني بالدفن.

وقال والد عمروا سمير أن الجثمان سيصل للقاهرة في حدود الساعة الثامنة والنصف مساءا على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بعد غد الأحد في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، ليقام بعد ذلك العزاء يوم الإثنين في دار مناسبات الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك.

 

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عمرو سمير الراحل جثمان

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