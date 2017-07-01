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عاجل وبالفيديو.. إيقاف مجرم خطير يروع المارة بسلاحه الأبيض بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 00:08 عاجل وبالفيديو.. إيقاف مجرم خطير يروع المارة بسلاحه الأبيض بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. إيقاف مجرم خطير يروع المارة بسلاحه الأبيض بالدارالبيضاء
جرى قبل قليل من يومه الجمعة توقيف مجرم خطير كان يروع المارة بواسطة سلاحه الأبيض رفقة صديقيه بشارع عبد القادر الصحراوي بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

جرى قبل قليل من يومه الجمعة توقيف مجرم خطير كان يروع المارة بواسطة سلاحه الأبيض رفقة صديقيه بشارع عبد القادر الصحراوي بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإن العصابة الإجرامية جرى إيقافهم بعدما حاول أفرادها الإعتداء على فتاتين لتتدخل فرقة الدراجين التابعة للدائرة الأمنية المذكورة وتتمكن من إيقاف شخص واحد بينما لاد رفقائه بالفرار إلى وجهة مجهولة، حيث تم العثور بحوزته على سيف يستعمله في عمليات السرقة.

هذا وتم اقتياد الموقوف إلى دائرة المداومة لمباشرة البحث معه والوصول إلى هوية رفقائه وإيقافهم. 

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سرقة عصابة اجرامية

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