صادم ... حقائق خطيرة في قضية ''عماد العتابي''... صحابو هما اللي هزوه ولاحوه وراء المستشفى ليلة الخميس الأسود بالحسيمة ﻿

كشف مصدر مقرب من التحقيقات الجارية حول ملابسات الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ''عماد العتابي''، أن عناصر من الشرطة عثرت عليه مرميا وراء ظهر المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة في غيبوبة تامة.

شوف تيفي

كشف مصدر مقرب من التحقيقات الجارية حول ملابسات الإصابة الخطيرة التي تعرض لها "عماد العتابي"، أن عناصر من الشرطة عثرت عليه مرميا وراء ظهر المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة في غيبوبة تامة.



ووفق ذات المصدر، وفي إطار البحث والتحقيقات حول ملابسات الإصابة الخطيرة التي تعرض لها "عماد العتابي"، كشفت أولى نتائج البحث إلى قيام مجموعة من الشباب برميه وراء المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، تزامنا والمواجهات بين المحتجين والقوات العمومية عشية يوم أمس الخميس.



وحسب ذات المصدر، فالتحقيقات الأولية استطاعت تحديد مجموعة من الأدلة المادية و الملموسة، بينها تسجيلات فيديو موثقة ، توضح أن مجموعة من الشباب بينهم أصدقاؤه هم من قاموا برميه وراء المستشفى الاقليمي بالمدينة، حيث تفاجأت دورية للشرطة المتواجدة بعين المكان "بعماد العتابي" مرميا على الأرض، ولحظة الاقتراب منه للكشف عن حالته وهويته تعرضوا لوابل من الحجارة من طرف ملثمين وعناصر خارجة عن القانون حتى يطمسوا الحقيقة والتغطية عن ذلك بانسحابهم وهروبهم، قبل أن تقله عناصر الشرطة في إطار تقديم الإسعاف لشخص في حالة الخطر إلى قلب المستشفي الإقليمي بالحسيمة بعدها تم نقله إلى الرباط عبر مروحية طبية .. .