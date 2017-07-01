فنان مغربي يفضح إحدى المهرجانات بسبب امحند العنصر ﻿

هاجم الفنان المغربي الشاب سيمو إدارة مهرجان أدرار بمدينة بولمان بعد إقصائه من المهرجان الذي كان منتظرا أن يشارك فيه بعدما كان ضمن قائمة الفنانين المدعوين.

شوف تيفي

هاجم الفنان المغربي الشاب سيمو إدارة مهرجان أدرار بمدينة بولمان بعد إقصائه من المهرجان الذي كان منتظرا أن يشارك فيه بعدما كان ضمن قائمة الفنانين المدعوين.

وحسب تصريح الشاب سيمو لشوف تيفي، فإن إقصائه من المهرجان جاء إثر صراعات سياسية، بعدما قدم الشاب سيمو كلمة شكر وامتنان في حق رئيس جهة فاس مكناس امحند العنصر وهو ما اعتبره منظمي المهرجان الدفاع عن انتماء سياسي في مهرجان فني .

هذا وعبر الفنان الشاب سيمو عن غضبه واستيائه من إدارة المهرجان، مضيفا بعد استبعاده تم تعويضه بالفنانة عائشة تاشنويت.