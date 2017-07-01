صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات ﻿

أقدمت شابة في مقتبل العمر تنحدر من دوار أولاد بن عثمان جماعة تافرانت نواحي تاونات على وضع حد لحياتها صباح اليوم الجمعة لأسباب مجهولة.

شوف تيفي

أقدمت شابة في مقتبل العمر تنحدر من دوار أولاد بن عثمان جماعة تافرانت نواحي تاونات على وضع حد لحياتها صباح اليوم الجمعة لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الهالكة كانت قيد حياتها مخطوبة، إذ وضعت حدا لحياتها بطريقة بشعة خلفت أثرا بليغا وسط أهلها وساكنة الدواوير المجاورة إثر علمهم بالحادث.

هذا وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدنية لمباشرة التحقيق في الحادث المأساوي الذي هز ساكنة دوار أولاد بن عثمان، كما سيتم إخضاعها للتشريح الطبي قبل أن تدفن بالمقبرة المجاورة لمسكنها.