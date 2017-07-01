 صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فنان مغربي يفضح إحدى المهرجانات بسبب امحند العنصر | ثقافة و فنون

فنان مغربي يفضح إحدى المهرجانات بسبب امحند العنصر

خصاص كبير في هذا الدواء الحيوي يهدد حياة المواطنين | بووز

خصاص كبير في هذا الدواء الحيوي يهدد حياة المواطنين

صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات | حوادث و حقوق

صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات

صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس | حوادث و حقوق

صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس

عاجــل .. اندلاع حريق مهول بإحدى السيارات بسلا+فيديو | حوادث و حقوق

عاجــل .. اندلاع حريق مهول بإحدى السيارات بسلا+فيديو

بالتفاصيل.. ثروة الحواص رئيس بلدية حد السوالم المعتقل تتجاوز 20 مليار سنتيم ويملك 60 هكتارا بمدينة الدار البيضاء | بوليتيك

بالتفاصيل.. ثروة ''الحواص'' رئيس بلدية حد السوالم المعتقل تتجاوز 20 مليار سنتيم ويملك 60 هكتارا بمدينة

عاجل وبالفيديو.. سيارة تحترق بمدينة سلا | بووز

عاجل وبالفيديو.. سيارة تحترق بمدينة سلا

عاجل : أمير قطر في تصعيد جديد..نرفض الإملاءات والأوامر..وهذه شروطنا للحوار مع السعودية وحلفائها. | دولي

عاجل : أمير قطر في تصعيد جديد..نرفض الإملاءات والأوامر..وهذه شروطنا للحوار مع السعودية وحلفائها.

​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة غراب الثورات العربية برنار ليفي بأحد أحياء مدينة طنجة | بوليتيك

​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة ''غراب'' الثورات العربية ''برنار ليفي'' بأحد أحياء

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 23:12 صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات | حوادث و حقوق
صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات
أقدمت شابة في مقتبل العمر تنحدر من دوار أولاد بن عثمان جماعة تافرانت نواحي تاونات على وضع حد لحياتها صباح اليوم الجمعة لأسباب مجهولة.

شوف تيفي

 أقدمت شابة في مقتبل العمر تنحدر من دوار أولاد بن عثمان جماعة تافرانت نواحي تاونات على وضع حد لحياتها صباح اليوم الجمعة لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الهالكة كانت قيد حياتها مخطوبة، إذ وضعت حدا لحياتها بطريقة بشعة خلفت أثرا بليغا وسط أهلها وساكنة الدواوير المجاورة إثر علمهم بالحادث.

هذا وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدنية لمباشرة التحقيق في الحادث المأساوي الذي هز ساكنة دوار أولاد بن عثمان، كما سيتم إخضاعها للتشريح الطبي قبل أن تدفن بالمقبرة المجاورة لمسكنها.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق فتاة انتحار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس | حوادث و حقوق

صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس

عاجــل .. اندلاع حريق مهول بإحدى السيارات بسلا+فيديو | حوادث و حقوق

عاجــل .. اندلاع حريق مهول بإحدى السيارات بسلا+فيديو

فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير

خيانة زوجية تزامنا وصلاة الجمعة..رجل أعمال معروف حصل مراتو مع سائق شاحنة وهاشنو دار | حوادث و حقوق

'' خيانة زوجية '' تزامنا وصلاة الجمعة..رجل أعمال معروف حصل مراتو مع سائق شاحنة وهاشنو دار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المصطافين بشاطئ الصابليط كاعيين..كاين الوسخ و الزبل و المشرملين و المشرملات عريانات..بغينا شي حل | روبورتاج
منذ 57 دقيقة

المصطافين بشاطئ الصابليط كاعيين..كاين الوسخ و الزبل و المشرملين و المشرملات عريانات..بغينا شي حل

بالفيديو: شوفو أشنو قال الدين فحق النساء لي كايلبسو المايو الشرعي فالبحر | بــووز

بالفيديو: شوفو أشنو قال الدين فحق النساء لي كايلبسو المايو الشرعي فالبحر

الوجه الآخر للمتسولين يوم الجمعة..شوفو أشنو قالو عليهم لمغاربة من قلب البيضاء بكاميرا خفية | بــووز

الوجه الآخر للمتسولين يوم الجمعة..شوفو أشنو قالو عليهم لمغاربة من قلب البيضاء بكاميرا خفية

منقبة تعترف..أنا كنحماق على العومان و كنعوم فالبحر باللباس الشرعي ماشي حنا دايرين النقاب نموتو | بــووز

منقبة تعترف..أنا كنحماق على العومان و كنعوم فالبحر باللباس الشرعي ماشي حنا دايرين النقاب نموتو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فنان مغربي يفضح إحدى المهرجانات بسبب امحند العنصر | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

فنان مغربي يفضح إحدى المهرجانات بسبب امحند العنصر

خصاص كبير في هذا الدواء الحيوي يهدد حياة المواطنين | بووز

خصاص كبير في هذا الدواء الحيوي يهدد حياة المواطنين

صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات | حوادث و حقوق

صادم.. انتحار فتاة مخطوبة لأسباب مجهولة بتاونات

صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس | حوادث و حقوق

صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.