صادم.. شابة تجهض وتضع جنينها في كيس بلاستيكي وترميه بالخلاء في فاس ﻿

علمت شوف تيفي أنه تم العثور عشية يومه الجمعة على جثة لجنين يبلغ خمسة أشهر بحي الأمل بالنرجس بمدينة فاس

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أنه تم العثور عشية يومه الجمعة على جثة لجنين يبلغ خمسة أشهر بحي الأمل بالنرجس بمدينة فاس

وفي تفاصيل الواقعة، أقدمت شابة عشرينية على الإجهاض بواسطة عشوب اقتنتها عند العطار لتتخلص من جنينها البالغ خمسة أشهر حيث وضعته في كيس بلاستيكي ورمته في الخلاء.

وأَضافت مصادرنا، أن المارة أثارتهم رائحة كريهة منبعثة من الكيس البلاستيكي بالمكان المذكور ليتفاجئوا عند فتحه بالعثور على جنين حديث النشأة تخلت عنه والدته دون شفقة ولا رحمة.

هذا وطالب المواطنون من الجهات الأمنية التدخل الفوري للتعرف على هوية والدة الجنين لتنال جزاءها .