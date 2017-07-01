بالتفاصيل.. ثروة ''الحواص'' رئيس بلدية حد السوالم المعتقل تتجاوز 20 مليار سنتيم ويملك 60 هكتارا بمدينة الدار البيضاء ﻿

كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن قيمة ثروة ''زين العابدين الحواص''، النائب البرلماني باسم حزب الإستقلال ورئيس بلدية حد السوالم المعزول، تتجاوز 20 مليار سنتيم تقريبا موزعة بين أموال مودعة في البنوك،

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كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن قيمة ثروة "زين العابدين الحواص"، النائب البرلماني باسم حزب الإستقلال ورئيس بلدية حد السوالم المعزول، تتجاوز 20 مليار سنتيم تقريبا موزعة بين أموال مودعة في البنوك، وكذا قيمة العقارات والعمارات التي يتوفر عليها.



وحسب ذات المصادر، فقيمة الأموال المودعة بالبنوك باسم البرلماني "الحواصي" تبلغ حوالي 1.5 مليارات، بالإضافة إلى ما يزيد عن 60 هكتارا بمدينة الدار البيضاء تصل قيمتها المالية تقريبا 60 مليار سنتيم، وكذا مزرعة تمتد على مساحة 10 هكتارات يمتلك فيها 30 في المائة والتي تم اقتناؤها سنة 2003.



ووفق ذات المصادر، فالبرلماني الذي يبلغ حوالي 45 رفقة أفراد من عائلته يملك ثلاث أراض عارية يبلغ سعرها الإجمالي 200 مليون سنتيم، وأرض محفظة بقيمة 450 مليون سنتيم، ومعرضا بقيمة 200 مليون سنتيم.



وإستنادا لذات المصدر يتوفر المسؤول السياسي على فيلا اشتراها سنة 2003 في كاليفورنيا بالدار البيضاء بقيمة 1.1 مليار سنتيم، وفيلا ثانية بسيدي رحال تصل قيمتها المالية إلى 450 مليون سنتيم، وفيلا ثالثة اقتناها بدار بوعزة، حيث تقيم أسرته الصغيرة، بقيمة مليار و100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حمامين في حد السوالم، بقيمة مليار و300 مليون سنتيم، وممتلكات عينية بقيمة 150 مليون سنتيم، ومواش وملابس جاهزة للتسويق وممتلكات زراعية تصل قيمتها الإجمالية إلى 510 ملايين سنتيم وفق ذات المصادر.