 ​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة ''غراب'' الثورات العربية ''برنار ليفي'' بأحد أحياء مدينة طنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. سيارة تحترق بمدينة سلا | بووز

عاجل وبالفيديو.. سيارة تحترق بمدينة سلا

عاجل : أمير قطر في تصعيد جديد..نرفض الإملاءات والأوامر..وهذه شروطنا للحوار مع السعودية وحلفائها. | دولي

عاجل : أمير قطر في تصعيد جديد..نرفض الإملاءات والأوامر..وهذه شروطنا للحوار مع السعودية وحلفائها.

​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة غراب الثورات العربية برنار ليفي بأحد أحياء مدينة طنجة | بوليتيك

​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة ''غراب'' الثورات العربية ''برنار ليفي'' بأحد أحياء

فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير

بالصور: سيارات فارهة و فنادق محجوزة لاستقبال الملك السعودي بطنجة | بوليتيك

بالصور: سيارات فارهة و فنادق محجوزة لاستقبال الملك السعودي بطنجة

خيانة زوجية تزامنا وصلاة الجمعة..رجل أعمال معروف حصل مراتو مع سائق شاحنة وهاشنو دار | حوادث و حقوق

'' خيانة زوجية '' تزامنا وصلاة الجمعة..رجل أعمال معروف حصل مراتو مع سائق شاحنة وهاشنو دار

بعد نقله من الحسيمة.. الضحية معاد العتابي خضع لعملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالرباط وخرج من مرحلة الخطر | مجتمع

بعد نقله من الحسيمة.. الضحية ''معاد العتابي'' خضع لعملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالرباط

وقفة إحتجاجية تضامنية مع الفلسطينين ضد قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس | بوليتيك

وقفة إحتجاجية تضامنية مع الفلسطينين ضد قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس

رجال الحموشي يسقطون متورطين في السرقة بالخطف وتجار مخدرات بأكادير | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون متورطين في السرقة بالخطف وتجار مخدرات بأكادير

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة ''غراب'' الثورات العربية ''برنار ليفي'' بأحد أحياء مدينة طنجة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 21:42 ​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة غراب الثورات العربية برنار ليفي بأحد أحياء مدينة طنجة | بوليتيك
​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة ''غراب'' الثورات العربية ''برنار ليفي'' بأحد أحياء مدينة طنجة
كشف إلياس العماري رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أنه إلتقى ''بغراب الحروب والثورات العربية'' برنار هنري ليفي بأحد الأحياء المعروفة بمدينة طنجة اليوم الجمعة.

شوف تيفي

كشف إلياس العماري رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أنه إلتقى "بغراب الحروب والثورات العربية" برنار هنري ليفي بأحد الأحياء المعروفة بمدينة طنجة اليوم الجمعة.

وأوضح إلياس العماري في تدوينة على حائطه بالفايسبوك بالقول" كنت أسير رفقة صديق لي هذا اليوم في أحد الأحياء المعروفة في طنجة، وإذا بعيني تقع على وجه شخص أعرفه من خلال وسائل الاعلام. سألت صديقي.. أليس هذا الشخص هو برنار هنري ليفي؟ أجابني نعم هو بالذات..".

ووفق إلياس العماري الأمين العام لحزب "التراكتور"، فقد "توجه صديقي نحوه ملتمسا منه أن يسمح له بأخذ صورة تذكارية إلى جانبه، وبنرفزة اعتذر له رافضا التصوير..". متسائلا، "... ما الذي جاء من أجله برنار هنري ليفي إلى طنجة في هذا الوقت بالذات؟..فالمعروف عن الشخص أنه يمضي عطله في الدول المتوترة مثل ليبيا وسوريا والعراق والأراضي المحتلة...".

وإختتم العماري تدوينته بالقول "المثير أن برنار هنري ليفي يوصف ب "غراب الحروب " لكون الموت والدمار والخراب يحل أينما حل وارتحل، وجمع مذكراته عن الحرب في ليبيا في كتاب سماه "الحرب دون أن نحبها"....كما إشتهر بتمهيد الأجواء الفكرية والمخابراتية لإشعال الفتن والنزاعات المسلحة، حيث برز نجمه في الآفاق فيما سمي بثورات الربيع العربي... وهو الذي سار على نهج فوكوياما ليكتب سنة 2002 عن الحرب والشر ونهاية التاريخ... فماذا يفعل بيننا برنار هنري ليفي...أتساءل معكم لا لكي أردد أسطوانة المؤامرة الصهيونية، ولكن فقط لأنبه أبناء بلدي إلى هذا "الفيلسوف" صاحب المواقف المتعددة في الزمن والمكان الواحد...".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأسعار الياس العماري ليفي برنار شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور: سيارات فارهة و فنادق محجوزة لاستقبال الملك السعودي بطنجة | بوليتيك

بالصور: سيارات فارهة و فنادق محجوزة لاستقبال الملك السعودي بطنجة

وقفة إحتجاجية تضامنية مع الفلسطينين ضد قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس | بوليتيك

وقفة إحتجاجية تضامنية مع الفلسطينين ضد قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس

الحسيمة .. فتح بحث لكشف حقيقة واقعة إصابة عماد العتابي بجروح بليغة على مستوى رأسه | بوليتيك

الحسيمة .. فتح بحث لكشف حقيقة واقعة إصابة ''عماد العتابي'' بجروح بليغة على مستوى رأسه

السلطات المحلية بالحسيمة.. أصحاب سوابق من بين الموقوفين في أحداث الخميس الأسود | بوليتيك

السلطات المحلية بالحسيمة.. أصحاب سوابق من بين الموقوفين في أحداث الخميس الأسود

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: شوفو أشنو قال الدين فحق النساء لي كايلبسو المايو الشرعي فالبحر | بــووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو: شوفو أشنو قال الدين فحق النساء لي كايلبسو المايو الشرعي فالبحر

الوجه الآخر للمتسولين يوم الجمعة..شوفو أشنو قالو عليهم لمغاربة من قلب البيضاء بكاميرا خفية | بــووز

الوجه الآخر للمتسولين يوم الجمعة..شوفو أشنو قالو عليهم لمغاربة من قلب البيضاء بكاميرا خفية

منقبة تعترف..أنا كنحماق على العومان و كنعوم فالبحر باللباس الشرعي ماشي حنا دايرين النقاب نموتو | بــووز

منقبة تعترف..أنا كنحماق على العومان و كنعوم فالبحر باللباس الشرعي ماشي حنا دايرين النقاب نموتو

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة حول أحداث الحسيمة ليلة الخميس الأسود | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة حول أحداث الحسيمة ليلة الخميس الأسود

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. سيارة تحترق بمدينة سلا | بووز
منذ 8 دقائق

عاجل وبالفيديو.. سيارة تحترق بمدينة سلا

عاجل : أمير قطر في تصعيد جديد..نرفض الإملاءات والأوامر..وهذه شروطنا للحوار مع السعودية وحلفائها. | دولي

عاجل : أمير قطر في تصعيد جديد..نرفض الإملاءات والأوامر..وهذه شروطنا للحوار مع السعودية وحلفائها.

​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة غراب الثورات العربية برنار ليفي بأحد أحياء مدينة طنجة | بوليتيك

​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة ''غراب'' الثورات العربية ''برنار ليفي'' بأحد أحياء

فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.