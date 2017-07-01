​تزامنا مع حراك الريف.. ​إلياس العماري يلتقي صدفة ''غراب'' الثورات العربية ''برنار ليفي'' بأحد أحياء مدينة طنجة ﻿

كشف إلياس العماري رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أنه إلتقى ''بغراب الحروب والثورات العربية'' برنار هنري ليفي بأحد الأحياء المعروفة بمدينة طنجة اليوم الجمعة.

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كشف إلياس العماري رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أنه إلتقى "بغراب الحروب والثورات العربية" برنار هنري ليفي بأحد الأحياء المعروفة بمدينة طنجة اليوم الجمعة.



وأوضح إلياس العماري في تدوينة على حائطه بالفايسبوك بالقول" كنت أسير رفقة صديق لي هذا اليوم في أحد الأحياء المعروفة في طنجة، وإذا بعيني تقع على وجه شخص أعرفه من خلال وسائل الاعلام. سألت صديقي.. أليس هذا الشخص هو برنار هنري ليفي؟ أجابني نعم هو بالذات..".



ووفق إلياس العماري الأمين العام لحزب "التراكتور"، فقد "توجه صديقي نحوه ملتمسا منه أن يسمح له بأخذ صورة تذكارية إلى جانبه، وبنرفزة اعتذر له رافضا التصوير..". متسائلا، "... ما الذي جاء من أجله برنار هنري ليفي إلى طنجة في هذا الوقت بالذات؟..فالمعروف عن الشخص أنه يمضي عطله في الدول المتوترة مثل ليبيا وسوريا والعراق والأراضي المحتلة...".



وإختتم العماري تدوينته بالقول "المثير أن برنار هنري ليفي يوصف ب "غراب الحروب " لكون الموت والدمار والخراب يحل أينما حل وارتحل، وجمع مذكراته عن الحرب في ليبيا في كتاب سماه "الحرب دون أن نحبها"....كما إشتهر بتمهيد الأجواء الفكرية والمخابراتية لإشعال الفتن والنزاعات المسلحة، حيث برز نجمه في الآفاق فيما سمي بثورات الربيع العربي... وهو الذي سار على نهج فوكوياما ليكتب سنة 2002 عن الحرب والشر ونهاية التاريخ... فماذا يفعل بيننا برنار هنري ليفي...أتساءل معكم لا لكي أردد أسطوانة المؤامرة الصهيونية، ولكن فقط لأنبه أبناء بلدي إلى هذا "الفيلسوف" صاحب المواقف المتعددة في الزمن والمكان الواحد...".