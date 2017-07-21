 فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير ﻿
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فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 21:21 فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير | حوادث و حقوق
فضيحة وبالصور.. عاين باين وقدام الناس: شاب وصاحبتو كيمارسو الجنس في واضحة النهار بأكادير
توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو جد صادم يروج بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شاب وفتاة في علاقة جنسية كاملة في واضحة النهار بحديقة عمومية.

"شوف تيفي"

توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو جد صادم يروج بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شاب وفتاة في علاقة جنسية كاملة في واضحة النهار بحديقة عمومية.

وحسب متداولي هذا الفيديو فإن تفاصيله، جرت أخيرا، بأحد الحدائق العمومية بمدينة أكادير، حيث قام شاب وفتاة بممارسة الجنس أمام الملأ دون الاكثرات بما يدور حولهما.

وفور انتشار هذا الفيديو الفاضح، طالب النشطاء المغاربة بـ "الواتساب" المصالح الأمنية بمدينة أكادير بفتح تحقيق بخصوصه وتحديد هوية بطليه لاعتقالهما، بينما طالب آخرون بضرورة فرض مراقبة أمنية على الحدائق العمومية بجميع المدن المغربية والتي تعرف وقوع العديد من التجاوزات كالدعارة والاتجار بالمخدرات والإدمان عليها.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة الإخبارية نظرا لمضمونه غير الأخلاقي.

 

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المغرب شوف تيفي النشطاء المغاربة ممارسة الجنس

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