بالصور: سيارات فارهة و فنادق محجوزة لاستقبال الملك السعودي بطنجة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور من مدينة طنجة ، تظهر عدد كبير من السيارات الفارهة مركونة داخل مرآب للسيارات و التي ستخصص لاستقبال الوفد المرافق للملك السعودي الذي سيقضي عطلته بعروس الشمال .

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بصور من مدينة طنجة ، تظهر عدد كبير من السيارات الفارهة مركونة داخل مرآب للسيارات و التي ستخصص لاستقبال الوفد المرافق للملك السعودي الذي سيقضي عطلته بعروس الشمال .

و في سياق متصل، علمت" شوف تيفي" من مصادر من عين المكان، أن جميع الفنادق المصنفة بمدينة البوغاز، محجوزة لاستقبال ضيوف الملك السعودي الذي سيقضي عطلته الصيفية على غرار السنتين الماضيتين، حيث من المنتظر أن يحل خلال الأسبوع المقبل بعروس الشمال.

للإشارة تعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يحل فيها الملك السعودي بطنجة منذ وصوله إلى الحكم بالمملكة العربية السعودية .