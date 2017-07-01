'' خيانة زوجية '' تزامنا وصلاة الجمعة..رجل أعمال معروف حصل مراتو مع سائق شاحنة وهاشنو دار ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة قد ضبط زوجته وأم أولاده اليوم الجمعة، رفقة رجل غريب على متن شاحنة قرب إحدى الدواوير القروية المحيطة بمنطقة ''إمي مقورن'' التابعة ترابيا لعمالة اشتوكة

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة قد ضبط زوجته وأم أولاده اليوم الجمعة، رفقة رجل غريب على متن شاحنة قرب إحدى الدواوير القروية المحيطة بمنطقة "إمي مقورن" التابعة ترابيا لعمالة اشتوكة أيت باها.



وحسب ذات المصدر، فقد قام رجل الأعمال المعروف بقربه وصداقته لمستشار برلماني بالإقليم، بتعقب زوجته بعدما راودته شكوك حول تصرفاتها، حيث طارد زوجته خلسة بسيارته تزامنا وصلاة الجمعة تقريبا، قبل أن يتمكن من ضبطها وهي على مثن شاحنة رفقة شخص غريب ليقوم بقطع الطريق أمامهما بسيارته.



ووفق ذات المصدر، فرجل الأعمال المشهور بإشتغاله في مجال العقار والنقل وتوزيع الدقيق المدعم، قام بالإتصال بالدرك الملكي، التي أوقفت السائق وزوجة رجل الأعمال، وتم إقتيادهم نحو مقر الدرك الملكي ببيوكرى.



من جهة ثانية، رفض مسؤول بالدرك الملكي بإقليم اشتوكة أيت باها الحديث حول الموضوع، مؤكدا بأن التحقيق هو الكفيل بالحديث عن وجود خيانة زوجية أو شيئ آخر.