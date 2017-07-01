 بعد نقله من الحسيمة.. الضحية ''معاد العتابي'' خضع لعملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالرباط وخرج من مرحلة الخطر ﻿
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بعد نقله من الحسيمة.. الضحية معاد العتابي خضع لعملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالرباط وخرج من مرحلة الخطر | مجتمع

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بعد نقله من الحسيمة.. الضحية ''معاد العتابي'' خضع لعملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالرباط وخرج من مرحلة الخطر

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 20:43 بعد نقله من الحسيمة.. الضحية معاد العتابي خضع لعملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالرباط وخرج من مرحلة الخطر | مجتمع
بعد نقله من الحسيمة.. الضحية ''معاد العتابي'' خضع لعملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالرباط وخرج من مرحلة الخطر
علمت ''شوف تيفي'' أن ضحية الأحداث ليوم أمس الخميس ''معاد العتابي'' قد خضع لعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس، صبيحة اليوم بالمستشفى العسكري بالرباط.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن ضحية الأحداث ليوم أمس الخميس "معاد العتابي" قد خضع لعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس، صبيحة اليوم بالمستشفى العسكري بالرباط.

ووفق ذات المصدر، فالعملية الدقيقة التي خضع لها الضحية على الرأس، أجريت من طرف أطباء عسكريين متخصصين، حيث إستغرقت العملية الجراحية ساعات طويلة، لكنها كللت بالنجاح إستنادا لأفراد من عائلة الضحية زاروا المستشفى صبيحة اليوم.

وإستنادا لذات المصدر، فقد تم نقل العتابي من غرفة العمليات نحو الإنعاش، في إنتظار إعادة وعيه من الغيبوبة التي أصيب بها خلال الأحداث التي جرت يوم أمس بالحسيمة وأن حالته مستقرة .

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الحسيمة العملية الجراحية الضحية شوف تيفي

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