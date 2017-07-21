 وقفة إحتجاجية تضامنية مع الفلسطينين ضد قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس ﻿
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وقفة إحتجاجية تضامنية مع الفلسطينين ضد قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 20:23 وقفة إحتجاجية تضامنية مع الفلسطينين ضد قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس | بوليتيك
وقفة إحتجاجية تضامنية مع الفلسطينين ضد قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس
تشهد مدينة آسفي في هذه اللحظات وقفة إحتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد قرار دولة الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس الشريف في وجه المصلين الفلسطينيين، تزامنا والإعتداءات والإعتقالات المتكررة

شوف تيفي

تشهد مدينة آسفي في هذه اللحظات وقفة إحتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد قرار دولة الإحتلال الإسرائيلي إغلاق القدس الشريف في وجه المصلين الفلسطينيين، تزامنا والإعتداءات والإعتقالات المتكررة التي لم يسلم منها حتى الأطفال والنساء بالأراضي المحتلة.

ورفع المحتجون شعارات ضد إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين، من الدخول للصلاة في ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، حيث إستنكر المحتجون الصمت العربي المطبق إتجاه الوضع الذي وصفوه بالخطير.

وفي ذات السياق، نظمت جمعيات حقوقية وجمعوية وقفات إحتجاجية في العديد من المدن المغربية، تطالب بتدخل عربي ودولي لوقف منع الفلسطينيين من إقامة شعائرهم الدينية بكل حرية في القدس.

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