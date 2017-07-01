رجال الحموشي يسقطون متورطين في السرقة بالخطف وتجار مخدرات بأكادير ﻿

مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن بأكادير، أخيرا، من إيقاف عدد من الأشخاص إما متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية أو لتشكيلهم موضوع مذكرات بحث من أجل جنح وجنايات مختلفة.

"شوف تيفي"

مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن بأكادير، أخيرا، من إيقاف عدد من الأشخاص إما متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية أو لتشكيلهم موضوع مذكرات بحث من أجل جنح وجنايات مختلفة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فالأمر يتعلق بثمانية أشخاص ضبطوا متلبسين بارتكاب عمليات سرقة إما بالخطف أو تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و5 أشخاص من أجل الإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، و06 أشخاص من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض؛ فيما تم إيقاف 09 أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وشخص واحد يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهم، تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة.