مؤثر وبالصورة.. شاب ملقاش خدمة وهو يعرض الفقر ديالو للبيع وكيتسنا اللي يشريه ﻿

نشرت وسائل إعلام تونسية يومه الجمعة، صورا، تعود لشاب تونسي عاطل عن العمل، اقدم على خطوة مثيرة من خلال عرض ''الفقر'' الذي يعانيه بعد أن عجز عن إيجاد عمل. وحسب هذه المصادر فإن الأمر يتعلق

"شوف تيفي"

نشرت وسائل إعلام تونسية يومه الجمعة، صورا، تعود لشاب تونسي عاطل عن العمل، اقدم على خطوة مثيرة من خلال عرض "الفقر" الذي يعانيه بعد أن عجز عن إيجاد عمل.

وحسب هذه المصادر فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني، أقدم على هذه الخطورة المثيرة بسب عدم حصوله على عمل في المدينة التي ينحدر منها "قفصة".

وأوضحت ذات المصادر أن النشطاء بالعالم العربي، عبروا عن تضامنهم الشديد مع هذا الشاب، مؤكدين أن شباب تونس والعديد من الدول العربية، يعانون البطالة نظرا لسوء تدبير حكوماتها التي فشلت في إيجاد فرص للعمل تمنحهم فرصة للحياة.