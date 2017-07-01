الحسيمة .. فتح بحث لكشف حقيقة واقعة إصابة ''عماد العتابي'' بجروح بليغة على مستوى رأسه ﻿

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بفتح بحث من أجل الكشف عن حقيقة واقعة إصابة أحد الأشخاص الذي نُقل إلى مستشفى محمد الخامس بهذه المدينة بجروح بليغة على مستوى رأسه.

"شوف تيفي"

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بفتح بحث من أجل الكشف عن حقيقة واقعة إصابة أحد الأشخاص الذي نُقل إلى مستشفى محمد الخامس بهذه المدينة بجروح بليغة على مستوى رأسه.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن الأمر بفتح هذا التحقيق جاء بناء على بلوغ إلى علم النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية، أمس الخميس ليلا، واقعة إصابة أحد الأشخاص الذي نقل إلى مستشفى محمد الخامس بهذه المدينة بجروح بليغة على مستوى رأسه والذي تبين أنه يدعى عماد العتابي.

وأضاف البلاغ أن فتح بحث في هذا الموضوع عهد به للضابطة القضائية من أجل الكشف عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤول عنه لترتيب الأثر القانوني على ذلك.