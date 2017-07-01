عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يخرج عن صمته ويلقي خطابا مهما ليلة اليوم ﻿

يلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مساء يومه الجمعة خطابا للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في الخليج بين السعودية وحلفائها من جهة والدوحة من جهة أخرى، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل

"شوف تيفي"

يلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مساء يومه الجمعة خطابا للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في الخليج بين السعودية وحلفائها من جهة والدوحة من جهة أخرى، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وأعلن الديوان الاميري كما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية الرسمية ان الشيخ تميم "سيخاطب المواطنين والمقيمين على ارض قطر الليلة في تمام الساعة العاشرة (19,00 ت غ) حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر في ظل الازمة الخليجية الراهنة".

وامتنع أمير قطر عن الادلاء باي تصريح منذ الخامس من يونيو حين قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بتهمة دعم "الإرهاب" والتقرب من إيران الخصم الاقليمي الرئيسي للسعودية.

وتولت الكويت وساطة في مسعى لاحتواء الازمة من دون أي نتائج ملموسة حتى الآن.