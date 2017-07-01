 نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس ''مشرفة'' ﻿
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نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس ''مشرفة''

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 18:41 نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس مشرفة | مجتمع
نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس ''مشرفة''
بلغت نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا برسم سنة (2017) للمترشحين الممدرسين بجهة فاس-مكناس 87، 69 في المائة، أي بتطور نسبته 92، 2 في المائة مقارنة مع نتائج سنة 2016.

"شوف تيفي:"+"و م ع"

بلغت نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا برسم سنة (2017) للمترشحين الممدرسين بجهة فاس-مكناس 87، 69 في المائة، أي بتطور نسبته 92، 2 في المائة مقارنة مع نتائج سنة 2016.

ووصفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس النسبة المحققة من النجاح هذه السنة ب"المشرفة جدا على الصعيد الوطني".

وبلغ عدد الناجحين في الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا (دورة يوليوز 2017) بجهة فاس-مكناس ما مجموعه 7765 مترشحا من أصل 18 ألف و159 من عدد الحضور (عدد المترشحين 21 ألف 28).

وبلغت نسبة نجاح الممدرسين في الدورة الاستدراكية 87، 43 في المائة، بينما نسبة نجاح الأحرار تحددت في 22، 38 في المائة.

أما النتائج الإجمالية لسنة 2017 (الدورة العادية والاستدراكية) على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فأفادت بنجاح 26 ألف و274 ممدرسا يمثل الإناث نسبة 33، 52 في المائة، وبلغ عدد الناجحين من الأحرار 2923 مترشحا، فيما وصل عدد الناجحين من التعليم الخصوصي 2973.

وقد بلغ عدد المترشحين 51 ألف و368، وعدد الحاضرين الذين اجتازوا الامتحانات 45 ألف و850، (الممدرسون 37 ألف و603، والألحرار 8247).

وعلى مستوى المديريات الإقليمية، بلغت نسب النجاح من الممدرسين برسم النتائج الإجمالية لامتحانات الباكلوريا لسنة 2017، في بولمان 24، 88 في المائة، وتاونات (28، 80 في المائة)، وفاس (90، 74 في المائة)، والحاجب (52، 64 في المائة)، ومكناس (37، 64 في المائة)، وتازة (29، 64 في المائة)، وصفرو (89، 62 في المائة)، وإفران (24، 61 في المائة)، ومولاي يعقوب (06، 58 في المائة).

وأشارت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة على مستوى جهة فاس-مكناس مرت في أجواء "جد متميزة"، ساهم فيها الانخراط الكامل لنساء ورجال التعليم والسلطات العمومية وكافة الشركاء بالجهة.

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