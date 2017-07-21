بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء ﻿

لقي عامل بناء مصرعه يومه الجمعة، بعد سقوط رافعة عليه أثناء عمله في ورش للبناء بالمنطقة العمرانية الجديدة بسلوان.

"شوف تيفي"

لقي عامل بناء مصرعه يومه الجمعة، بعد سقوط رافعة عليه أثناء عمله في ورش للبناء بالمنطقة العمرانية الجديدة بسلوان.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الضحية البالغ من عمره قيد حياته أقل من 45 عاماً، توفي قبل وصوله إلى المستشفى، بسبب تعرضه لجروح خطيرة على مستوى الجزء العلوي من بدنه.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية كان قبل وقوع الحادث مكلفا بقمرة القيادة المخصصة للرافعة، قبل ان يتفاجاُ بسقوطها ويتعرض على إثر ذلك لجروح متفاوتة، موضحا أن عناصر تابعة لجهازي الدرك الملكي والسلطة المحلية بسلوان، حلت بعين المكان، وقامت بفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف الجهات المختصة.