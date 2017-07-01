فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر قيام شاب بالصلاة ليلا بمدار طرقي، ما دفع برجال شرطة إلى إبعاده عن المكان، مخافة تعرضه للدهس من طرف إحدى السيارات.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر قيام شاب بالصلاة ليلا بمدار طرقي، ما دفع برجال شرطة إلى إبعاده عن المكان، مخافة تعرضه للدهس من طرف إحدى السيارات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فصول الواقعة، جرت حوالي الساعة العاشرة من ليلة أمس الخميس بمدينة سطات وبالتحديد بـ "طريق البيضاء"، حيث قام شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة بآداء الصلاة وسط المدار، ما أثار دهشة المتواجدين بعين المكان.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الشاب من المحتمل أن يكون مريضا نفسيا، مشيرا إلى أنه غادر المكان وهو ينطق بكلمات غير مفهومة.