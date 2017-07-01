عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن تمكن شاب من سرقة مجوهرات وحلي تبلغ قيمتها المالية أزيد من 200 مليون سنتيم من شقة بحي الداخلة بأكادير تعود لصهر برلماني ينتمي لأسرة عريقة ومعروفة بجهة سوس ماسة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن تمكن شاب من سرقة مجوهرات وحلي تبلغ قيمتها المالية أزيد من 200 مليون سنتيم من شقة بحي الداخلة بأكادير تعود لصهر برلماني ينتمي لأسرة عريقة ومعروفة بجهة سوس ماسة



ووفق مصدر أمني مطلع، فقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، يوم أمس الخميس 20 يوليوز، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل شقة بحي "تمديد الداخلة" استهدفت مجموعة من الحلي والمجوهرات وبعض المتعلقات الشخصية، تم تسجيلها ليلة 9 من الشهر الجاري، والتي كانت قد قدرت بحوالي 200 مليون حسب الشكاية الموضوعة بهذا الشأن.



وكانت مصالح الأمن قد قامت، فور توصلها بشكاية في الموضوع، بالمعاينات الضرورية وفتحت بحثا قضائيا مدعوما بخبرات تقنية، وهو ما مكّن من تشخيص هوية المشتبه فيه، قبل أن يتأتى إيقافه يوم أمس وسط المدينة، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لأجل كشف جميع ملابسات هذه القضية.