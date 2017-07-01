السلطات المحلية بالحسيمة.. أصحاب سوابق من بين الموقوفين في أحداث الخميس الأسود ﻿

كشفت مصادر من السلطة المحلية، أن توقيف ستة أشخاص يوم أمس بالحسيمة، جاء بعد إجراءات التحقق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، يوم الخميس 20 يوليوز 2017.

شوف تيفي

كشفت مصادر من السلطة المحلية، أن توقيف ستة أشخاص يوم أمس بالحسيمة، جاء بعد إجراءات التحقق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، يوم الخميس 20 يوليوز 2017.



وحسب ذات المصدر، فقد أسفرت عملية التنقيط عن توقيف 6 أشخاص، من بين المشاركين في الشكل الاحتجاجي غير المصرح به إلى السلطات العامة، حيث تبين أن المعنيون بالأمر يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا تتعلق بالحق العام.



وأوضحت عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الإسمية للأشخاص المبحوث عنهم، أن أربعة من الموقوفين مبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي بالحسيمة وتازة والجديدة، وشخص واحد من أجل أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بني بوعياش في 16 يونيو 2017، وشخص آخر من أجل قضية زجرية.



وإستنادا لذات المصادر، فقد فتحت المصالح الأمنية المختصة ترابيا أبحاثا قضائية في مواجهة المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة.