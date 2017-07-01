عاجل: شوفو شحال شدو من واحد فمسيرة الحسيمة الممنوعة ﻿

علم لدى السلطات المحلية بمدينة الحسيمة أن إجراءات التحقق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، أمس الخميس، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص، من بين المشاركين في الشكل الاحتجاجي غير المصرح به إلى

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علم لدى السلطات المحلية بمدينة الحسيمة أن إجراءات التحقق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، أمس الخميس، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص، من بين المشاركين في الشكل الاحتجاجي غير المصرح به إلى السلطات العامة وموضوع قرار المنع.

وقد تبين أن هؤلاء الأشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا تتعلق بالحق العام.

وقد أوضحت عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الإسمية للأشخاص المبحوث عنهم، أن أربعة من الموقوفين مبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي بالحسيمة وتازة والجديدة، وشخص واحد من أجل أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بني بوعياش في 16 يونيو 2017، وشخص آخر من أجل قضية زجرية.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة ترابيا أبحاثا قضائية في مواجهة المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة.