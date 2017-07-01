 مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس مشرفة | مجتمع

نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس ''مشرفة''

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء | حوادث و حقوق

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس | حوادث و حقوق

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس

لبنانية مقيمة بالمغرب دخلات طول وعرض فالمحتحين بالحسيمة | بووز

لبنانية مقيمة بالمغرب دخلات طول وعرض فالمحتحين بالحسيمة

عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير | حوادث و حقوق

عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير

السلطات المحلية بالحسيمة.. أصحاب سوابق من بين الموقوفين في أحداث الخميس الأسود | بوليتيك

السلطات المحلية بالحسيمة.. أصحاب سوابق من بين الموقوفين في أحداث الخميس الأسود

مثير.. الحشيش في حافلة الستيام بطانطان | حوادث و حقوق

مثير.. الحشيش في حافلة'' الستيام '' بطانطان

عاجل: شوفو شحال شدو من واحد فمسيرة الحسيمة الممنوعة | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو شحال شدو من واحد فمسيرة الحسيمة الممنوعة

مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة | حوادث و حقوق

مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 17:23 مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة | حوادث و حقوق
مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة
تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، أمس الخميس، من إيقاف 5 أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وتداول عملة أجنبية مزيفة والفساد.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، أمس الخميس، من إيقاف 5 أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وتداول عملة أجنبية مزيفة والفساد.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم إثر إخبارية توصلت بها مصالح الأمن من مكتب للصرف تفيد بأن فتاة تقدمت لصرف عملة أجنبية فتبين أنها مزيفة، ليتم إيقافها قبل أن يسفر البحث الذي أخضعت له عن اكتشاف مصدر تلك العملة، وهو مواطن مغربي مقيم بالخارج كانت المعنية بالأمر قد أقامت معه علاقة غير شرعية بمقابل، ليتم إيقافه هو الأخر رفقة مشتبه فيهم آخرين داخل "فيلا" معدة للكراء بحي "فونتي".

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل الفيلا المذكورة وكذا داخل سيارة المشتبه فيه، أسفرت عن ضبط 20 ورقة نقدية من العملة الأجنبية مزورة، بقيمة 5أاورو للورقة.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفين، تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المشتبه فيه التفتيش الفساد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء | حوادث و حقوق

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس | حوادث و حقوق

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس

عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير | حوادث و حقوق

عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير

مثير.. الحشيش في حافلة الستيام بطانطان | حوادث و حقوق

مثير.. الحشيش في حافلة'' الستيام '' بطانطان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

انهيار عائلة لكرطومي و لبداحي بعد الحكم عليهما ب3 سنوات سجنا نافدا أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء | بــووز
منذ 59 دقيقة

انهيار عائلة لكرطومي و لبداحي بعد الحكم عليهما ب3 سنوات سجنا نافدا أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء

أول فيديو لـرضى الطالياني بعد نجاته من الحادثة..أنا جيت المغرب وكنشكر جمهوري و الحمد لله صحتي على خير | خارج البلاطو

أول فيديو لـرضى الطالياني بعد نجاته من الحادثة..أنا جيت المغرب وكنشكر جمهوري و الحمد لله صحتي على خير

الدار البيضاء .. جدل بين الحراس والزبناء حول أسعار مواقف السيارات (فيديو) | قنوات أخرى

الدار البيضاء .. جدل بين الحراس والزبناء حول أسعار مواقف السيارات (فيديو)

الحكومة تحدث ثورة في مجال التعليم (فيديو) | قنوات أخرى

الحكومة تحدث ثورة في مجال التعليم (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس مشرفة | مجتمع
منذ 4 دقائق

نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس ''مشرفة''

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء | حوادث و حقوق

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس | حوادث و حقوق

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس

لبنانية مقيمة بالمغرب دخلات طول وعرض فالمحتحين بالحسيمة | بووز

لبنانية مقيمة بالمغرب دخلات طول وعرض فالمحتحين بالحسيمة

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.