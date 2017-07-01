مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، أمس الخميس، من إيقاف 5 أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وتداول عملة أجنبية مزيفة والفساد.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، أمس الخميس، من إيقاف 5 أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وتداول عملة أجنبية مزيفة والفساد.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم إثر إخبارية توصلت بها مصالح الأمن من مكتب للصرف تفيد بأن فتاة تقدمت لصرف عملة أجنبية فتبين أنها مزيفة، ليتم إيقافها قبل أن يسفر البحث الذي أخضعت له عن اكتشاف مصدر تلك العملة، وهو مواطن مغربي مقيم بالخارج كانت المعنية بالأمر قد أقامت معه علاقة غير شرعية بمقابل، ليتم إيقافه هو الأخر رفقة مشتبه فيهم آخرين داخل "فيلا" معدة للكراء بحي "فونتي".

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل الفيلا المذكورة وكذا داخل سيارة المشتبه فيه، أسفرت عن ضبط 20 ورقة نقدية من العملة الأجنبية مزورة، بقيمة 5أاورو للورقة.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفين، تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.