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مؤلم وبالصورة..شاب معطل حاصل على الإجازة خذاو ليه كروستو في الجديدة ..يوجه رسالة مؤثرة بالفايسبوك

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 17:12 مؤلم وبالصورة..شاب معطل حاصل على الإجازة خذاو ليه كروستو في الجديدة ..يوجه رسالة مؤثرة بالفايسبوك | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصورة..شاب معطل حاصل على الإجازة خذاو ليه كروستو في الجديدة ..يوجه رسالة مؤثرة بالفايسبوك
نشر شاب مجاز عاطل عن العمل ينحدر من مدينة الجديدة أمس على حسابه بالفايسبوك تدوينة جد مؤثرة، كشف من خلالها عن قيام السلطات المحلية بحجز عربته التي يبيع عليها الوجبات السريعة.

"شوف تيفي"

نشر شاب مجاز عاطل عن العمل ينحدر من مدينة الجديدة أمس على حسابه بالفايسبوك تدوينة جد مؤثرة، كشف من خلالها عن قيام السلطات المحلية بحجز عربته التي يبيع عليها الوجبات السريعة.

وكتب هذا الشاب إلى جانب صورته التي ظهر خلالها حزينا جدا "إنسانٌ مُجاز معطّل رب أسرة يجلس أمام بلدية الجديدة اليوم 2017/07/20 :بعدما أخذوا عربتي رأس مالي الوحيد ، هاأنذا أجلس على الإسفلت ، هاأنذا أعود للصفر مرة أخرى . شكرا لك أيها الوطن الجميل ".

وتفاعل العديد من أصدقاء العاطل عن العمل، حيث عبر العديد منهم عن تأثرهم بسبب كلماته، داعين في الوقت نفسه الحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني بإيجاد حلول تهدف إلى انتشال فئة المجازين من العطالة والحرمان.

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المغرب شوف تيفي الوجبات السريعة مجاز السلطات المحلية

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