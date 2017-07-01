الخيمات المنصوبة تثير غضب المصطافين بشاطئ سيدي بوزيد بالجديدة و السلطات ''آوت'' ﻿

عبرعدد كبير من المصطافين الذين يترددون على شاطئ سيدي بوزيد بمدينة الجديدة عن استيائهم الكبير بسبب الخيمات المنصوبة على امتداد الشاطئ المذكور.

شوف تيفي :

عبرعدد كبير من المصطافين الذين يترددون على شاطئ سيدي بوزيد بمدينة الجديدة عن استيائهم الكبير بسبب الخيمات المنصوبة على امتداد الشاطئ المذكور.

وحسب ما توصلت به شوف تيفي من معلومات، فإن هؤلاء المصطافين عبروا عن غضبهم وذلك لحجب الخيمات المنصوبة رؤية الشاطئ عنهم.

وبسبب هاته الظاهرة التي باتت منتشرة بمختلف شواطئ المملكة خصوصا بالجديدة و سيدي بوزيد، ناشد المتضررون السلطات المعنية مطالبين إياهم بالتدخل الفوري لإيجاد حل لمشكلتهم علما أن شاطئ سيدي بوزيد يعد قبلة سياحية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.