بالصورة..دنيا باطما دخلتات طول وعرض في ربيبتها حلا الترك ونشرات صورة مع بنتها ''غزل'' ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما على حسابها بالانستغرام صورة جديدة لها رفقة ابنتها غزل، وهي الصورة التي أرفقتها بتدوينة وجهت من خلالها الانتقاذ اللاذع بطريقة غير مباشرة لربيبتها ''حلا الترك''.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما على حسابها بالانستغرام صورة جديدة لها رفقة ابنتها غزل، وهي الصورة التي أرفقتها بتدوينة وجهت من خلالها الانتقاذ اللاذع بطريقة غير مباشرة لربيبتها "حلا الترك".

وكتبت باطما في تدوينتها " يمة بنتي حبيبتي الله يحفظك لنا يار رب تكونين باره ومن الدرية الصالحة مستنانسة أنه تتربين في الهدوء وبدون ازعاج على ايدينا انا وابوكي مو مليون أف تربية عالفاضي".

تجدر الإشارة أن تدوينة باطما، جاءت بعد التصريحات الإعلامية لربيبتها حلا الترك والتي كشفت من خلالها عن سوء العلاقة بينها وبين زوجة والدها محمد الترك.