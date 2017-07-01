شفار شدوه صحاب شرع اليد رجعوه كلو دميات بالقنيطرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق للحظة قيام مواطنين بتوجيه الضرب المبرح لشاب تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة على مستوى الوجه.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق للحظة قيام مواطنين بتوجيه الضرب المبرح لشاب تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة على مستوى الوجه.

وحسب ناشري الفيديو، فإن تفاصيله جرت يومه الجمعة، حيث قام مجموعة من المواطنين "صحاب شرع اليد" بالاعتداء على لص بطريقة بشعة، بعد ضبطه على مستوى سوق الحرية في مدينة القنيطرة، وذلك قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة مدينة القنيطرة، عبرت في تفاعلها بمواقع التواصل الاجتماعي عن قلقها الشديد بسبب انتشار الجريمة وخاصة بالأحياء الشعبية.