 شفار شدوه صحاب شرع اليد رجعوه كلو دميات بالقنيطرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس مشرفة | مجتمع

نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس ''مشرفة''

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء | حوادث و حقوق

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس | حوادث و حقوق

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس

لبنانية مقيمة بالمغرب دخلات طول وعرض فالمحتحين بالحسيمة | بووز

لبنانية مقيمة بالمغرب دخلات طول وعرض فالمحتحين بالحسيمة

عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير | حوادث و حقوق

عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير

السلطات المحلية بالحسيمة.. أصحاب سوابق من بين الموقوفين في أحداث الخميس الأسود | بوليتيك

السلطات المحلية بالحسيمة.. أصحاب سوابق من بين الموقوفين في أحداث الخميس الأسود

مثير.. الحشيش في حافلة الستيام بطانطان | حوادث و حقوق

مثير.. الحشيش في حافلة'' الستيام '' بطانطان

عاجل: شوفو شحال شدو من واحد فمسيرة الحسيمة الممنوعة | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو شحال شدو من واحد فمسيرة الحسيمة الممنوعة

مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة | حوادث و حقوق

مثير وصادم.. أورو مزيف بمدينة أكادير..والقضية فيها التزوير والدعارة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

شفار شدوه صحاب شرع اليد رجعوه كلو دميات بالقنيطرة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 17:00 شفار شدوه صحاب شرع اليد رجعوه كلو دميات بالقنيطرة | حوادث و حقوق
شفار شدوه صحاب شرع اليد رجعوه كلو دميات بالقنيطرة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق للحظة قيام مواطنين بتوجيه الضرب المبرح لشاب تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة على مستوى الوجه.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق للحظة قيام مواطنين بتوجيه الضرب المبرح لشاب تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة على مستوى الوجه.

وحسب ناشري الفيديو، فإن تفاصيله جرت يومه الجمعة، حيث قام مجموعة من المواطنين "صحاب شرع اليد" بالاعتداء على لص بطريقة بشعة، بعد ضبطه على مستوى سوق الحرية في مدينة القنيطرة، وذلك قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة مدينة القنيطرة، عبرت في تفاعلها بمواقع التواصل الاجتماعي عن قلقها الشديد بسبب انتشار الجريمة وخاصة بالأحياء الشعبية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القينيطرة المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء | حوادث و حقوق

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس | حوادث و حقوق

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس

عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير | حوادث و حقوق

عشريني يسطو على مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بشقة صهر برلماني معروف بأكادير

مثير.. الحشيش في حافلة الستيام بطانطان | حوادث و حقوق

مثير.. الحشيش في حافلة'' الستيام '' بطانطان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

انهيار عائلة لكرطومي و لبداحي بعد الحكم عليهما ب3 سنوات سجنا نافدا أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء | بــووز
منذ 59 دقيقة

انهيار عائلة لكرطومي و لبداحي بعد الحكم عليهما ب3 سنوات سجنا نافدا أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء

أول فيديو لـرضى الطالياني بعد نجاته من الحادثة..أنا جيت المغرب وكنشكر جمهوري و الحمد لله صحتي على خير | خارج البلاطو

أول فيديو لـرضى الطالياني بعد نجاته من الحادثة..أنا جيت المغرب وكنشكر جمهوري و الحمد لله صحتي على خير

الدار البيضاء .. جدل بين الحراس والزبناء حول أسعار مواقف السيارات (فيديو) | قنوات أخرى

الدار البيضاء .. جدل بين الحراس والزبناء حول أسعار مواقف السيارات (فيديو)

الحكومة تحدث ثورة في مجال التعليم (فيديو) | قنوات أخرى

الحكومة تحدث ثورة في مجال التعليم (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس مشرفة | مجتمع
منذ 5 دقائق

نسبة النجاح لنيل شهادة الباكالوريا خلال الدورة الاستدراكية بجهة فاس-مكناس ''مشرفة''

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء | حوادث و حقوق

بالصور.. فاجعة تهز الناظور: رافعة تسقط على عامل بناء

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس | حوادث و حقوق

فقط في المغرب: شاب كيصلي وسط مدار طرقي في سطات..وها شنو دارو ليه البوليس

لبنانية مقيمة بالمغرب دخلات طول وعرض فالمحتحين بالحسيمة | بووز

لبنانية مقيمة بالمغرب دخلات طول وعرض فالمحتحين بالحسيمة

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.