مجلس حقوق الإنسان يعد تقريرا مفصلا حول أحداث الخميس الأسود بالحسيمة ﻿

كشف مصدر مطلع، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعث بلجنة مركزية يوم أمس، للإلتحاق بلجنة جهوية تتواجد بالحسيمة، لإعداد تقرير مفصل حول الأحداث التي رافقت ''المسيرة الإحتجاجية الممنوعة'' ليوم أمس

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كشف مصدر مطلع، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعث بلجنة مركزية يوم أمس، للإلتحاق بلجنة جهوية تتواجد بالحسيمة، لإعداد تقرير مفصل حول الأحداث التي رافقت "المسيرة الإحتجاجية الممنوعة" ليوم أمس الخميس بالمدينة.



ووفق ذات المصدر، فأعضاء اللجنتين سيقومون بإعداد تقرير مفصل، عن الأحداث والأجواء التي واكبت فظ القوات العمومية لمظاهرات متفرقة للمحتجين عشية يوم أمس بالحسيمة والتي أضحت معروفة "بأحداث الخميس الأسود بالحسيمة".



وحسب ذات المصدر، فاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تتوصل بشكل يومي تقريبا بتقارير عن المحاكمات والمظاهرات التي تشهدها مدينة الحسيمة منذ وفاة السماك "محسن فكري"، لكن الأحداث المؤلمة التي رافقت إحتجاجات يوم أمس، تتطلب المزيد من التحقيق والتدقيق في المعطيات، لإنجاز تقرير مفصل وإرساله مباشرة للمقر المركزي للمجلس بالرباط.