مثــــــير: اعتقال ''ميسي'' بالمغرب ﻿

كشفت وسائل إعلام محلية أنه من بين الأمنيين الـ14 الذين تم اعتقالهم و إيداعهم سجن سلا بتهمة الرشوة و المشاركة في تهريب المخدرات، مسؤول أمني ملقب لدى الهواريين ب ''ميسي''، عندما كان عميدا لمفوضية الأمن

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كشفت وسائل إعلام محلية أنه من بين الأمنيين الـ14 الذين تم اعتقالهم و إيداعهم سجن سلا بتهمة الرشوة و المشاركة في تهريب المخدرات، مسؤول أمني ملقب لدى الهواريين ب "ميسي"، عندما كان عميدا لمفوضية الأمن بها، والذي سبق اشتغاله بإنزكان كعميد إقليمي.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمر الأربعاء، بإيداع 18 شخصا من بينهم 14 رجل أمن السجن المحلي بسلا من أجل تهمة "الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات"، وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار التحقيق الاعدادي، حسب ما علم لدى مصدر قضائي.

وأفاد المصدر ذاته بأن هؤلاء المتابعين، الذين يوجد من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري، وجهت لهم تهم "الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني" كل حسب ما نسب إليه.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في وقت سباق أمس هؤلاء المتابعين على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.