 تدوينة حامي الدين حول أحداث الحسيمة تعكس الصراع القوي داخل أجنحة البيجيدي .. ﻿
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تدوينة حامي الدين حول أحداث الحسيمة تعكس الصراع القوي داخل أجنحة البيجيدي ..

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تدوينة حامي الدين حول أحداث الحسيمة تعكس الصراع القوي داخل أجنحة البيجيدي ..

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 16:46 تدوينة حامي الدين حول أحداث الحسيمة تعكس الصراع القوي داخل أجنحة البيجيدي .. | بوليتيك
تدوينة حامي الدين حول أحداث الحسيمة تعكس الصراع القوي داخل أجنحة البيجيدي ..
كشف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في تدوينة مثيرة على أن منظمي المسيرة الإحتجاجية ليوم أمس بالحسيمة والتي وصفها ''بالجهات المجهولة'' إستطاعت تنظيم المظاهرة الإحتجاجية، رغم

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كشف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في تدوينة مثيرة على أن منظمي المسيرة الإحتجاجية ليوم أمس بالحسيمة والتي وصفها "بالجهات المجهولة" إستطاعت تنظيم المظاهرة الإحتجاجية، رغم قرار المنع الذي إتخذته السلطات المحلية برئاسة وإشراف من حكومة سعد الدين العثماني التي وصفها "بالجهات المعلومة".

ووفق تدوينة أبرز المدافع عن عبد الإله بن كيران في الصراع الداخلي بين" تيار" المحافظين الذي يتزعمه الأمين العام للحزب، و"تيار الإستوزار" بزعامة سعد الدين العثماني، أن الحل الحيد لأزمة الحسيمة "يوجد في سجن عكاشة بالدار البيضاء"، موضحا بوجود مقاربة "خاطئة وفاشلة وقاصرة..." على حد قوله.

وإستنادا لمنطوق التدوينة"...وأخيرا انتصر قرار تنظيم مسيرة 20 يوليوز من طرف " جهات مجهولة" على قرار المنع المتخذ من طرف جهات معلومة، بفضل إصرار الساكنة على مطالبها المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين المظلومين.."

وإختتم حامي الدين تدوينته بالقول" الريف يحتاج إلى جواب سياسي وليس إلى جواب أمني..أوقفوا مقاربتكم القاصرة والخاطئة والفاشلة..فالحل يوجد في سجن عكاشة بالدار البيضاء..."الغريب في تدوينة حامي الدين أن الجهة المعلومة التي يقصدها هي الحكومة التي يترأسها حزبه في شخص سعد الدين العثماني..مما يطرح أكثر من سؤال حول تدوينته فهل هي تصفية حسابات بين تيارين متصارعين داخل نفس الحزب مما ينذر بانشقاق أو انفجار قريب أم مجرد تسخينات للبحث عن موقع متقدم في التشكيلة الحزبية القادمة في أفق المؤتمر المقبل؟ .

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الحكومة عكاشة حامي الدين الجواب شوف تيفي

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أمس 21:57 GMT

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