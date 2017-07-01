 حضيو راسكم: مبشرين كينشرو الدين المسيحي في كازا بواسطة الإنجيل وكتب الرسوم المتحركة..والبوليس عتقالو أسيويين مع صلاة الجمعة قرب مسجد بالحي المحمدي ﻿
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حضيو راسكم: مبشرين كينشرو الدين المسيحي في كازا بواسطة الإنجيل وكتب الرسوم المتحركة..والبوليس عتقالو أسيويين مع صلاة الجمعة قرب مسجد بالحي المحمدي

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 16:26 حضيو راسكم: مبشرين كينشرو الدين المسيحي في كازا بواسطة الإنجيل وكتب الرسوم المتحركة..والبوليس عتقالو أسيويين مع صلاة الجمعة قرب مسجد بالحي المحمدي | مجتمع
حضيو راسكم: مبشرين كينشرو الدين المسيحي في كازا بواسطة الإنجيل وكتب الرسوم المتحركة..والبوليس عتقالو أسيويين مع صلاة الجمعة قرب مسجد بالحي المحمدي
علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، تمكنت بالموازاة مع صلاة الجمعة، بإيقاف شخصين يحملان الجنسية الأسيوية وهما متلبسين بمحاولة تشجيع شبان مغاربة على

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، تمكنت بالموازاة مع صلاة الجمعة، بإيقاف شخصين يحملان الجنسية الأسيوية وهما متلبسين بمحاولة تشجيع شبان مغاربة على اعتناق الدين المسيحي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفرقة الأمنية، أثار شكوكها تجمع مجموعة من الشباب والمراهقين حول أسيويين، وخلال محاولة أفرادها معرفة ما يقع، تبين لهما أن المعنيين بالأمر يقومان بمحاولة لاقناع المحيطين بهم باعتناق الدين المسيحي، وذلك من خلال منحهم الانجيل وكتب رسوم متحركة تشجع على اعتناق الدين الإسلامي.

وأوضح المصدر ذاته أن الفرقة ومباشرة بعد توصلها بأوامر، قامت بإيقاف الأسيويين اللذين تم نقلهما إلى دائرة العمرية والتي اعترفا فيها خلال التحقيق الأولي معهما بانتمائهما إلى منظمة "مبشرين بلا حدود"، مؤكدين أن أعضاء هذه المنظمة منتشرون في جيمع شوارع البيضاء، من أجل نشر الدين المسيحي خاصة بين المراهقين والشباب.

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المغرب شوف تيفي صلاة الجمعة الدين المسيحي

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