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خبر سار للبيضاويين بخوص الخط الثالث للترامواي

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 15:50 خبر سار للبيضاويين بخوص الخط الثالث للترامواي | اقتصاد
خبر سار للبيضاويين بخوص الخط الثالث للترامواي
بعدما أعلنت شركة ” كازا ترنسبور” سابقا توقيعها على عقد من أجل اقتناء مقطورات للخط الثاني من ترامواي الدارالبيضاء، بمليار درهمو 650 مليون درهم، والذي سيربط عددا من الأحياء ذات الكثافة السكانية

شوف تيفي:

 

بعدما أعلنت شركة ” كازا ترنسبور” سابقا توقيعها على عقد من أجل اقتناء مقطورات للخط الثاني من ترامواي الدارالبيضاء، بمليار درهمو 650 مليون درهم، والذي سيربط عددا من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية انطلاقا من حي البرنوصي و وصولا إلى مسجد الحسن الثاني مرورا عبر كل من أحياء مولاي رشيد و درب لكبير و الفداء قاطعا شوارع 2 مارس و أنوال و عبد المومن، كشفت شركة كازا ترانسبور يومه الجمعه عبر بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه أنها توصلت باللوازم والمعدات التي ستساعدها في ربط الخط الثالث والرابع من ترامواي البيضاء.

هذا وأضاف البلاغ، أن كازا ترانسبور توصلت أمس الخميس بأربعة عروض لها علاقة بالمقطورات واللوازم والمعدات للخط الثالث والرابع، متمثلة في 100 سكة حديدية والتي من المقرر تسلُمها مطلع سنة 2020.

وأفادت شركة كازا ترانسبور، أن الشركات التي قدمت عروضها هي ألستروم ترانسبور الفرنسية، بونبارديي الكندية-الإسبانية، سكودا ترانسبورتاسيون التشيكية، ولوكاموتيف الصينية.

للإشارة، فإن الخط الثالث والرابع الذي سيقطع مسافة تفوق 28 كيلومتر سيكون جاهزا نهاية 2022.

 

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ترام كازا ترانسبور الخط الثالث الرابع

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