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بالصور..حريق مهول بصفرو..والسبب مرة أخرى شارجور الشينوا

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 15:29 بالصور..حريق مهول بصفرو..والسبب مرة أخرى شارجور الشينوا | حوادث و حقوق
بالصور..حريق مهول بصفرو..والسبب مرة أخرى شارجور الشينوا
اندلع حريق مهول بمنزل يوجد على مستوى درب عمر بالمدينة القديمة بصفرو ليلة الخميس الجمعة، بسبب انفجار شاحن للهاتف النقال ''شارجور الشينوا''.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول بمنزل يوجد على مستوى  درب عمر بالمدينة القديمة بصفرو ليلة الخميس الجمعة، بسبب انفجار شاحن للهاتف النقال "شارجور الشينوا".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن النيران أتت على الطابق العلوي للمنزل بأكمله، موضحا أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح.

وأوضح المصدر ذاته أن الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة، تم إخماده بصعوبة من طرف شاحنة تابعة للوقاية المدنية، بينما قامت المصالح الأمنية التي حلت بدورها إلى عين المكان بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

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المغرب شوف تيفي النيران شارجور

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أمس 21:57 GMT

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