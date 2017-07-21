بالصورة..هذا هو الشاب ضحية فاجعة وادي أبي رقراق بسلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الشاب الذي لفظته مياه وادي أبر رقراق بسلا، يدعى ''بدر.ب'' ويبلغ من العمر قيد حياته 19 سنة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الشاب الذي لفظته مياه وادي أبر رقراق بسلا، يدعى "بدر.ب" ويبلغ من العمر قيد حياته 19 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أن الهالك، اختفى أمس حوالي الساعة الخامسة عصرا تحت مياه وادي أبي رقراق خلال قيامه بالسباحة رفقة مجموعة من أصدقائه.

وأشار ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنوا على الساعة السابعة من صباح يومه الجمعة، من انتشال جثمان الهالك، وسط حزن كبير لأسرته المكلومة التي لم تصدق بعد أن فلذة كبدها فارق الحياة.

وذكر المصدر ذاته أن "الولجة" أي المكان الذي لقي فيه الشاب مصرعه، حصد خلال السنوات الماضية أرواح العشرات من الأشخاص نظرا لخطورته.