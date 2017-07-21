عاجل :بالفيديو والصور..القدس تنزف ..شوفو أشنو واقع بالمسجد الأقصى ﻿

كشفت وسائل إعلام فلسطنية قبل قليل من يومه الجمعة، أن الشوراع المحيطة بمسجد الأقصى بالقدس، تعرف في هذه اللحظات، مواجهات دامية بين الفلسطنيين المحتجين على منعهم من آداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

"شوف تيفي":

كشفت وسائل إعلام فلسطنية قبل قليل من يومه الجمعة، أن الشوراع المحيطة بمسجد الأقصى بالقدس، تعرف في هذه اللحظات، مواجهات دامية بين الفلسطنيين المحتجين على منعهم من آداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وجنود الإحتلال الإسرائيلي.

وحسب موقع "شهاب" الفلسطيني فإن هذه المواجهات تسببت في استشهاد محمد محمود شرف 17 عاماً من حي رأس العامود برصاص مستوطن خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأوضح الموقع الفلسطيني أن "جمعة الغضب" بالقدس، تعرف خروج آلاف الفلسطينين للاحتجاج، بالإضافة إلى خروج شعوب عربية أخرى للتضامن مع الشعب الفلسطني كالشعب الأردني الذي نظم بالموازاة ىمع صلا ة الجمعة مسيرات رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية.