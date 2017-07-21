مثير وبالصور..أبيضار تخرج عن صمتها وتكشف عن سبب إصابتها بسرطان الحنجرة ﻿

بعد يومين من كشفها عن اصابتها بمرض خبيث على مستوى الحلق والتوقف عن التفاعل بالفايسبوك، عادت لبنى أبيضار للتفاعل بالموقع الأزرق من خلال تدوينة نشرتها في إحدى الصفحات الخاصة بالفتيات والتي كشفت من

"شوف تيفي"

بعد يومين من كشفها عن اصابتها بمرض خبيث على مستوى الحلق والتوقف عن التفاعل بالفايسبوك، عادت لبنى أبيضار للتفاعل بالموقع الأزرق من خلال تدوينة نشرتها في إحدى الصفحات الخاصة بالفتيات والتي كشفت من خلالها أن "التدخين" كان سببا في إصابتها بالمرض.

وكتب أبيضار في تدوينتها "واش فراسكم كون مكنتش كنكمي كانت إصابتي بهاذ المرض منعدمة فراسكم الحالة ديالي اليوم أحسن بزاف حينت عقت..وكون شفتو الحالات اللي شفت في الكلينيك كلها سبابها التدخين كون عمركم متجلسو حتى واحد كيكمي".

وتابعت أبيضار "صحيح أنا ندمت حيت شريت المرض بفلوسي رغم أني كنشوف إشهارات ديال التوعية بالرغم مني كنت عارفا ماشي مزيان لكني كنت كنكمي ".