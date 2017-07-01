إبن الريف ''موسى واعروص'' ليس مستشارا للرئيس الفرنسي ''ماكرون'' وهذه هي حقيقته ﻿

كشف مصدر مطلع، أن إبن منطقة الحسيمة ''موسى واعروص'' ليس مستشارا للرئيس الفرنسي ''إيمانويل ماكرون'' كما يروج على نطاق واسع، بل هو عضو عادي جدا في الحركة السياسية الجديدة بفرنسا ''إلى الأمام''، التي ترشح

شوف تيفي







كشف مصدر مطلع، أن إبن منطقة الحسيمة ''موسى واعروص'' ليس مستشارا للرئيس الفرنسي ''إيمانويل ماكرون'' كما يروج على نطاق واسع، بل هو عضو عادي جدا في الحركة السياسية الجديدة بفرنسا ''إلى الأمام''، التي ترشح بإسمها ''ماكرون'' وفاز برئاسة قصر الإليزيه خلفا للإشتراكي ''إمانويل هولاند''.



ووفق ذات المصدر، فإبن منطقة الريف، شوهد فقط على مقربة من ''إمانويل ماكرون'' شهورا فقط قبل الإنتخابات الفرنسية الأخيرة، ولا تجمعه به أية علاقة تذكر .



وحسب ذات المصادر، فإبن منطقة الشمال يشتغل منذ الأسابيع الأولى التي أعقبت نتائج الإنتخابات الفرنسية، كمساعد فقط لعضوة بالبرلمان الفرنسي باسم ''حركة إلى الامام''، ولا علاقة له بدواوين الرئيس الفرنسي ومستشاريه المتواجدين بقصر الإليزيه.







