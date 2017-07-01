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عاجل..نايضة قرطاس في مصر..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 13:35 عاجل..نايضة قرطاس في مصر..وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل..نايضة قرطاس في مصر..وهذا عدد القتلى
أعلنت وزارة الداخلية المصرية يومه الجمعة، مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بعد تعرضهم لإطلاق نار كثيف بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة حسب مصادر إعلامية.
"شوف تيفي":

أعلنت وزارة الداخلية المصرية يومه الجمعة، مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بعد تعرضهم لإطلاق نار كثيف بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة حسب مصادر إعلامية.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فقد جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أنه أثناء سير ثلاث سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالطريق الدائري القاهرة-الفيوم بدائرة قسم شرطة ثاني الفيوم قام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة بشكل عشوائي عليها.

وأضاف المصدر أن إطلاق النار تم من داخل المساحات الزراعية المتاخمة للطريق على السيارة الأخيرة ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين.


 

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