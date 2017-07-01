عاجل.. واد أبي رقراق يلفظ جثة غريق بسلا ﻿

كشفت مصادر محلية أن واد أبي رقراق، بمدينة سلا لفظ صباح يومه الجمعة جثة شاب عشريني ينحدر قيد حياته ضواحي حي مولاي اسماعيل بسلا.

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كشفت مصادر محلية أن واد أبي رقراق، بمدينة سلا لفظ صباح يومه الجمعة جثة شاب عشريني ينحدر قيد حياته ضواحي حي مولاي اسماعيل بسلا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الهالك كان قد اتجه يوم أمس الخميس إلى واد أب رقراق للسباحة قبل أن تبتلعه المياه.

هذا وبعد إشعارها بالواقعة الأليمة، باشرت السلطات المعنية البحث للعثور على جثة الشاب العشريني ليتم انتشال جثته من طرف عناصر الوقاية المدنية بالرباط صباح اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة التابعة للرباط، أمرت بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالرباط لإخضاعه للتشريح الطبي.