جون أفريك... عقوبات ملكية ستعصف بكبارالمسؤولين في الدولة والحكومة ﻿

كشفت مجلة ''جون أفريك'' الناطقة بالفرنسية، عن وجود إحتمال كبير لغضبة ملكية ستعصف بمسؤولين في الدولة، حيث أن لجنة التفتيش التي تباشر التحقيقات حول ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط'' إستمعت لمسؤولين كبار

شوف تيفي



كشفت مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية، عن وجود إحتمال كبير لغضبة ملكية ستعصف بمسؤولين في الدولة، حيث أن لجنة التفتيش التي تباشر التحقيقات حول "برنامج الحسيمة منارة المتوسط" إستمعت لمسؤولين كبار في الدولة والحكومة.



ووفق مقال مقتضب للمجلة، فمن المرتقب أن تصدر أوامر ملكية بإنزال أشد العقوبات ضد المسؤولين على خلفية ملف الحسيمة، خاصة بعد التعليمات الملكية السابقة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو الماضي.



وأضافت المجلة، أن الملك أعطى أوامره بالتحقيق في أسباب ودواعي تأخر إنجاز مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث أن المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية تسارع الزمن لإخراج نتائج تحقيقاتها وتقديمها في تقرير للملك محمد السادس قبل احتفالات عيد العرش.





