فضيحة بالفيديو والصورة..حصلوه مع ختهم وهما يسلخوه مزيان..شوفو شنو وقع لشاب مغربي ﻿

تفاجأ المغاربة مستخدمي تطبيق ''الواتساب'' يومه الجمعة، بانتشار صورة تظهر تبادل شاب للقبل مع فتاة، بالإضافة إلى فيديو تم التقاطه مباشرة بعد الصورة، يظهر تعرض الشاب للضرب المبرح على يد مجموعة من

"شوف تيفي"

تفاجأ المغاربة مستخدمي تطبيق "الواتساب" يومه الجمعة، بانتشار صورة تظهر تبادل شاب للقبل مع فتاة، بالإضافة إلى فيديو تم التقاطه مباشرة بعد الصورة، يظهر تعرض الشاب للضرب المبرح على يد مجموعة من الأشخاص.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الفيديو فإن فصوله جرت مؤخرا بمنطقة "سوس"، حيث ظبط شباب شقيقتهم في وضع غير طبيعي رفقة الشاب الظاهر في الفيديو، ما جعلهم يقومون بالاعتداء عليه.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة الشاب يذرف الدموع وهو يطلب من إخوة عشيقته إطلاق سراحه خلال قيامهم بالاعتداء عليه ومحاولة إهانته ، موضحا بأنه لم يقم بشيء مع شقيقتهم.