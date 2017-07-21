بالصورة...فنانة مغربية تثير جدلا واسعا بسبب تبادلها للقبل مع زوجها بطريقة مثيرة ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا تعود للفنانة المغربية الشابة كوثر براني وهي تتبادل القبل مع زوجها هاني خطاب، وهي الصور التي أثارت جدلا واسعا بين النشطاء المتفاعلين معها.

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا تعود للفنانة المغربية الشابة كوثر براني وهي تتبادل القبل مع زوجها هاني خطاب، وهي الصور التي أثارت جدلا واسعا بين النشطاء المتفاعلين معها.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصور، موضحين أن تبادل القبل بحميمية بين الفنانة المذكورة وزوجها يعتبر أمر عاديا ولا يمكن تضخيمه، بينا أشار آخرون إلى أن نشر الصور الشخصية للفنانة وتداولها هو المثير، مؤكدين أنها ما تزال في بداية مشوراها الفني وبالتالي فعليها تجنب نشر مثل هذه الأمور.

من جهة أخرى استغل آخرون الفرصة للتعبير عن إعجابهم الكبير بالصور وبالفنانة، متمنين لها حياة زوجية سعيدة، في حين تساءل آخرون عن سر اختفائها بعد نهاية مشاركتها في برنامج "آراب أيدول".