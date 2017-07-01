 أين السلمية المفترى عليها...ما حدث أمس بالحسيمة انعطاف خطير في مسار الحراك الاجتماعي بالريف.. يحمل بوادر لا تبشر بخير ﻿
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أين السلمية المفترى عليها...ما حدث أمس بالحسيمة انعطاف خطير في مسار الحراك الاجتماعي بالريف.. يحمل بوادر لا تبشر بخير

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 12:31 أين السلمية المفترى عليها...ما حدث أمس بالحسيمة انعطاف خطير في مسار الحراك الاجتماعي بالريف.. يحمل بوادر لا تبشر بخير | بوليتيك
أين السلمية المفترى عليها...ما حدث أمس بالحسيمة انعطاف خطير في مسار الحراك الاجتماعي بالريف.. يحمل بوادر لا تبشر بخير
قد تكون لوزارة الداخلية عشرات الأسباب الأمنية التي دعتها إلى رفض منع مسيرة الخميس 20 يوليوز، لكن حسب الحقوقيين ، كان يمكن أن يتسع صدر الدولة أكثر وتسمح بمرور المسيرة بشكل آمن بدون مواجهات، فقد صبرت

شوف تيفي:


قد تكون لوزارة الداخلية عشرات الأسباب الأمنية التي دعتها إلى رفض منع مسيرة الخميس 20 يوليوز، لكن حسب الحقوقيين ، كان يمكن أن يتسع صدر الدولة أكثر وتسمح بمرور المسيرة بشكل آمن بدون مواجهات، فقد صبرت الإدارة لمدة تزيد عن الثماني أشهر، ولم يحدث شيء خارج بعض التشنجات هنا وهناك.. كان رأس الحكمة يقتضي عدم عرقلة مسارات حسن النية التي قدمتها الدولة لاستعادة ثقة جزء من أبنائها في الريف، وكان يمكن أن تصدح حناجر المحتجين بالشعارات المألوفة ويعود كل واحد إلى حال سبيله، لكن ثمة من يريد أن يضع الكثير من الملح على الجرح، ونحن في عز الصيف، بلد كله على أعصابه.

من الجهة الأخرى، هناك هواة الصيد في الماء العكر في الريف الذين تحولوا إلى محترفين بحكم الفراغ وتخصصهم في إذكاء شعلة نيران الحقد الاجتماعي بالحسيمة واللعب بشكل قذر في مشاكل الحسيمة حتى من عناصر لا علاقة لها بالريف، وتقطن بعيدا عن المنطقة بمئات الكيلومترات، ومع ذلك تستغل إعلامها وتوظف وسائل لوجيستيكية ضخمة، لصب الكثير من زيت الحقد على النيران المشتعلة منذ شهور بالحسيمة.. هناك الكثير من مناضلي الهواتف الذكية الباهظة الثمن في زمن النضال المخملي ممن يهوون العيش في خواض الصراع والاصطدام والتشنج بالريف.

حتى ساكنة الريف أنفسهم ملوا من المسيرات والاحتجاجات، خاصة مع شهر الصيف الذي تنتعش فيه نسبيا الحركة الاقتصادية والسياحية بالحسيمة، وتضرر مصالح الناس الذين تتسبب المسيرات والاحتجاجات في إغلاق محلاتها وإلحاق الضرر بأرزاقها، إذا كانت الحكومة قد استوعبت مطالب سكان الريف وحاجياتها وإذا كان الملك قد تفهم احتجاج أهل الريف وأعلن غضبته التي قد تصل إلى قطع العديد من الأعناق، بسبب سوء التدبير والتقصير في تنفيذ مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".. فما الذي يدعو للاستمرار في التظاهر والاحتجاج، وعدم قبول مبادرات مدنية ووساطة نشطاء من كل حدب وصوب من ذوي النيات الحسنة، لقد طفح الكيل، ولم نعد قادرين على تحمل عبث الصبية بمستقبل أمة حباها الله بالامن ونعمة الاستقرار، من يمول الحراك حقيقة، من يملك كل هذه الوسائل اللوجيستيكية والأموال التي تضخ من أجل النفخ في جمر الريف وجراح أهاليه الذين عانوا من الإقصاء والتهميش على العهد القديم.. من يريد ألا يعود محمد السادس إلى الريف الذي خلق ساكنته والملك أُلفة متبادلة؟ من له مصلحة في تأجيج الاحتجاجات وكلما نزع فتيل للغضب زرع بدله العشرات، لأنه لا بد من وجود أكثر من مستفيد مما يحدث بالحسيمة.

بعد المواجهات التي حدثت أمس والإصابات في صفوف الطرفين، المحتجون ورجال الأمن، أين هو شعار السلمية المكذوب عليها.. إن الأمر تجاوز كل حدود المنطق، نحتاج إلى أن نصون أعمال العقلاء بعيدا عن العبث، لأن الأمر يتعلق باستقرار هذا البلد الأمين، نتطلع إلى الخيرين في الدولة وإلى الوطنيين من أهل الريف للحكمة والرزانة اللازمة في مثل هذا المنعطف الحساس، وجعل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار..
ذلك خير لنا جميعا إن كنتم تعلمون.. فليثق الجميع في هذا البلد الأمين.



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أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

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