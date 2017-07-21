العثماني من بني ملال..نعمل على إنهاء منطق ''سير للرباط'' لقضاء الأغراض ﻿

إنطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، بمقر جهة بني ملال خنيفرة ''الورشة الجهوية'' بحضورعدد من الوزراء وبرئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، وبمشاركة عمال أقاليم الجهة وعددا من المدراء المركزيين

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إنطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، بمقر جهة بني ملال خنيفرة ''الورشة الجهوية'' بحضورعدد من الوزراء وبرئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، وبمشاركة عمال أقاليم الجهة وعددا من المدراء المركزيين والجهويين ومدراء مؤسسات عمومية، والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.



ووفق صفحة رئيس الحكومة على الفايسبوك، فقد أكد سعد الدين العثماني في كلمته الإفتتاحية، على أن توجه الحكومة حاليا هو إنهاء منطق ''سير للرباط''، موضحا بالقول ''لن نعطي للساكنة وعودا وردية وفضفاضة''.



ووفق ذات المصدر، أفاد العثماني، أن جوهر الديمقراطية هو القرب من المواطنين والانصات والإشراك لتحقيق تطلعاتهم، مضيفا أن ''زيارتنا للجهات نريدها أن يكون ما بعدها مختلف عما قبلها، وانعكاسها الإيجابي على المواطنين.



وتأتي زيارة العثماني مرفوقا بعدد كبير من الوزراء، إلى جهة بني ملال خنيفرة، كبداية لزيارات حكومية ستشمل جميع جهات المملكة المغربية، للوقوف على إحتياجات المواطنين والإستماع إليهم.







