صادم:بالفيديو والصورة...أب قتل ابنته بعد حصولها على الباكالوريا بسبب علاقتها بشاب+تفاصيل مروعة ﻿

أقدم أب مسيحي يحمل الجنسية الإسرائيلية، خلال الأسبوع الجاري، بقتل ابنته المراهقةـ من خلال توجيه العديد من الطعنات لها، وذلك بسبب رغبتها في الزواج بشاب مسلم.

"شوف تيفي"

أقدم أب مسيحي يحمل الجنسية الإسرائيلية، خلال الأسبوع الجاري، بقتل ابنته المراهقةـ من خلال توجيه العديد من الطعنات لها، وذلك بسبب رغبتها في الزواج بشاب مسلم.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية من بينها موقع "العربية .نت" يومه الجمعة، فقد قال الادعاء الإسرائيلي إن الرجل واسمه سامي قرا، ويبلغ من العمر 58 عاماً، قام بقتل ابنته في منزلهم، وذلك بمدينة الرملة في وسط إسرائيل، بعد يوم من تخرجها من المدرسة الثانوية وحصولها على "الباكالوريا".

وأوضحت "العربية.نت" أن الضحية هنرييت البالغة من العمر 17 عاماً، كانت على علاقة مع رجل مسلم، ضد رغبة والديها، وقالت لائحة الاتهام إن الابنة هربت من منزل الأسرة منذ أواخر شهر ماي بعد خلاف مع والديها حول استمرار علاقتها مع الشاب المسلم، وتعرضها للتهديد والاعتداء منهما، وقد بقيت مدة قصيرة مع والدة الشاب، عقب فرارها من منزل العائلة، قبل أن يقوم والدها بقتلها.